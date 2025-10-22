Купленный за 63 млн евро украинец из ПСЖ провалил матч Лиги чемпионов
Фото: [ФК ПСЖ]
Центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел крайне неудачный матч Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (7:2).
В течение 13 минут украинец совершил два фола в своей штрафной площади, которые привели к пенальти. В первом случае Забарный получил желтую карточку, а после второго эпизода был удален с поля.
Накануне матча пользователи в соцсетях ПСЖ оставили под фотографией Забарного комментарий: «Украинская стена».
Статистический портал Opta Sports отмечает, что Забарный стал лишь третьим игроком в Лиге чемпионов с двумя привезенными пенальти и удалением.
В августе ПСЖ купил Забарного у английского «Борнмута» за €63 млн. Футболист провел за французский клуб 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
