Купленный за 63 млн евро украинец из ПСЖ провалил матч Лиги чемпионов

В течение 13 минут украинец совершил два фола в своей штрафной площади, которые привели к пенальти. В первом случае Забарный получил желтую карточку, а после второго эпизода был удален с поля.

Накануне матча пользователи в соцсетях ПСЖ оставили под фотографией Забарного комментарий: «Украинская стена».

Статистический портал Opta Sports отмечает, что Забарный стал лишь третьим игроком в Лиге чемпионов с двумя привезенными пенальти и удалением.

В августе ПСЖ купил Забарного у английского «Борнмута» за €63 млн. Футболист провел за французский клуб 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что шесть из девяти матчей игрового дня Лиги чемпионов завершились с крупным счетом.