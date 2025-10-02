Кусочек Каширы можно подарить: в округе нашли оригинальный способ сохранить историческое наследие

Кашира нашла оригинальный способ сохранения своего архитектурного наследия — местный портал «Свидание с Каширой» выпустил коллекционные почтовые открытки с изображениями уникальных резных наличников старинных домов. Об этом сообщает издание REGIONS.

Приобрести уникальные карточки можно в Каширском краеведческом музее, где представлены как отдельные экземпляры, так и тематические наборы, позволяющие собрать целую коллекцию местных архитектурных шедевров. Эти деревянные узоры представляют не просто декоративные элементы, а являются визитной карточкой каширского зодчества, сохранившей орнаменты с солярными знаками и уникальными местными мотивами, которые мастера передавали из поколения в поколение.

Проект продолжает недавнюю инициативу местной мастерской, создавшей миниатюрные копии каширских наличников, и предлагает горожанам и туристам новый формат взаимодействия с историческим наследием. Каждая открытка становится не просто сувениром, а возможностью отправить частичку каширской старины друзьям и близким, возрождая традиции бумажной корреспонденции.

Особую ценность коллекции придает исторический контекст — эти узоры являются наследием обширной Каширской губернии, существовавшей в XVIII веке, что делает их важным свидетельством богатого культурного прошлого региона.

