Куценко прямо со съемок прокомментировал инцидент с телом женщины в его «Запорожце»

Российский актер Гоша Куценко впервые прокомментировал инцидент с найденным в его машине телом женщины. На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, артист выразил соболезнования родственникам погибшей.

20 января стало известно, что в «Запорожце», принадлежащем Куценко, обнаружили изрезанное тело женщины. Автомобиль был припаркован в одном из дворов Москвы.

«Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал Куценко.

По данным Mash, свое авто актер не увидит минимум два года, так как машину изъяли в качестве улики. Сейчас «Запорожец» находится на специальной парковке. Кроме того, Куценко с большей долей вероятности будет допрошен следственными органами как свидетель.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ задержал подозреваемого в убийстве женщины, найденной в автомобиле Куценко. На допросе он рассказал, что познакомился с женщиной у Киевского вокзала Москвы и предложил ей выпить. Местом для свидания оказался тот самый «Запорожец», где мужчина зарезал знакомую и лег спать рядом с ее телом.