В машине актера Куценко нашли изрезанное женское тело

В автомобиле, который принадлежит Гоше Куценко, было обнаружено тело женщины. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Москве в одном из дворов жилых домов была сделана страшная находка. В припаркованном рядом с домом автомобиле обнаружили тело убитой женщины. Оно оказалось изрезано ножом. По имеющимся сведениям, машина по документам принадлежит популярному киноактеру Гоше Куценко, известному массовому зрителю по ряду фильмов и телесериалов.

Ранее сообщалось, что у Куценко образовался долг почти в 700 тыс. руб. В его отношении открыли судебное исполнительное производство, которым занимается Черемушкинский отдел судебных приставов. Сам артист никак не комментирует свою задолженность.