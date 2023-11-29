Кузьминский лесопарк готовится к открытию зимнего сезона
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Кузьминский лесопарк готовится к открытию зимнего сезона в Подмосковье, сообщили в областном Минблагоустройства. Старт мероприятий запланирован на пятницу.
«Посетители будут участвовать в зажигании новогодней иллюминации на елочке и, конечно, написании писем Деду Морозу», - рассказали в ведомстве.
Сейчас на территории лесопарка строится хоккейная коробка. Также готовится к запуску народная лыжня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность подготовки инфраструктуры в муниципалитетах к новогодним праздникам.