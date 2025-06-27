Кузнецов может стать партнером Мичкова в «Филадельфии»

Источник отметил, что «Филадельфия» испытывает явный дефицит нападающих, в том числе, и центров. По его информации, в клубе хорошо относятся к российским игрокам, особенно после удачного дебютного сезона Матвея Мичкова.

Евгений Кузнецов 743 матча в НХЛ, в которых набрал 575 (173+402) очков. В 2018 года он стал обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал в КХЛ за СКА. По окончании сезона контракт с петербургским клубом был расторгнут по взаимному согласию.

Новый агент Кузнецова Шуми Бабаев считает, что хоккеист должен продолжить карьеру в НХЛ.

В «Филадельфии» на данный момент выступают трое россиян — голкипер Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков. Ожидается, что в ближайшее время годичный контракт с «Летчиками» подпишет экс-нападающий «Трактора» Максим Шабанов.

Ранее «Коламбус» обменял российского голкипера Даниила Тарасова во «Флориду», где он станет сменщиком Сергея Бобровского.