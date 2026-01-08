Кузнецов отметился набранным очком в первом же матче за «Салават Юлаев»

Первый матч за уфимцев провел звездный новичок команды Евгений Кузнецов. В начале третьего периода бывший партнер Александра Овечкина поучаствовал в красивой голевой комбинации. Получив шайбу от Шелдона Ремпала, он немедленно переадресовал ее на дальнюю штангу, а Александр Жаровский броском с ходу установил окончательный счет.

Евгений Кузнецов провел в матче 16:44 (19 смен), нанес шесть бросков по воротам (больше всех в команде) и выиграл пять вбрасываний (50%).

5 января «Салават Юлаев» забрал Евгения Кузнецова из списка отказов, куда его поместил прежний клуб, магнитогорский «Металлург». Форвард подписал контракт с «Магниткой» в октябре, но у него не сложились отношения с главным тренером команды Андреем Разиным, который критиковал хоккеиста за слабую физическую форму и нередко оставлял в запасе. В 15 матчах за «Металлург» Кузнецов набрал 9 (1+8) очков.