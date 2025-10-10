Кузнецов провел первый матч за «Металлург» и набрал первое очко

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел первый матч в составе магнитогорского «Металлурга».

«Металлург» на своей площадке обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1. Кузнецов организовал первую шайбу уральцев — помог отличиться Михаилу Федорову. Также звездный форвард нанес три броска по воротам и провел три силовых приема.

«Пока видно, что Женька функционально очень слаб. Были моменты, когда нас во втором периоде запирали. Была видна там его физика. И то его удаление из ниоткуда», — сказал после матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

При этом он подчеркнул, что Кузнецов — очень мастеровитый игрок, который создавал партнерам моменты из ничего.

