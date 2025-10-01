Кузнецов согласовал контракт с «Металлургом»

Агент игрока Шуми Бабаев ранее заявлял, что контракт с уральцами практически согласован. Еще несколько дней Бабаев категорически отвергал наличие переговоров с «Металлургом» и утверждал, что Кузнецов все еще рассчитывает подписать контракт с клубом НХЛ.

Кузнецов практически всю карьеру за океаном отыграл в «Вашингтоне», под конец ее нападающий обменян в «Каролина Харрикейнз». Минувший сезон форвард провел за СКА.

Сообщалось, что 33-летним Кузнецовым заинтересовались «Флорида Пантерз» после серьезной травмы центрфорварда Александра Баркова.