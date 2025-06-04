Кварацхелия вошел в десятку претендентов на «Золотой мяч»

Издание Goal опубликовало новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. После финала Лиги чемпионов в топ-10 появилось еще три игрока ПСЖ.

В новом рейтинге появились победители Лиги чемпионов Дезире Дуэ (6-е место), Хвича Кварацхелия (7-е) и Ашраф Хакими (8-е). Возглавляет список претендентов также игрок ПСЖ Усман Дембеле.

На втором месте вундеркинд из «Барселоны» Ламин Ямаль, на третьем — его одноклубник Рафинья. Также в топ-10 представлены Мохамед Салах из «Ливерпуля» (4-е место), Килиан Мбаппе из «Реала» (5-е), Педри из «Барселоны» (9-е) и Гарри Кейн (10-е).

Любопытно, что в текущем рейтинге нет ни одного игрока «Интера», противостоявшего в финале Лиги чемпионов ПСЖ. В предыдущей версии на девятом месте значился нападающий миланцев Лаутаро Мартинес.

Ранее стало известно, что в Грузии Хвичу Кварацхелию представили к ордену Святого Георгия. Свою взрослую карьеру в футболе Хвича начинал в российском чемпионате, выступая за «Локомотив» и «Рубин».