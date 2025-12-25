Кварацхелию не признали лучшим спортсменом Грузии, несмотря на шесть титулов

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия остался без награды, несмотря на то что в 2025 году футболист стал обладателем шести трофеев — чемпионом Италии с «Наполи», а затем после перехода в ПСЖ — чемпионом и обладателем Кубка Франции, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Лучшим был признан чемпион мира по фехтованию саблист Сандро Базадзе, а среди женщин — дзюдоистка Этер Липартелиани, впервые в истории Грузии выигравшая чемпионат мира.

Лучшим спортсменом в игровых видах спорта был назван капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, впервые вышедшая в четвертьфинал чемпионата Европы.

В матче за Межконтинентальный кубок против «Фламенго» Кварацхелия открыл счет. Основное и дополнительное время не выявило победителя (1:1). Главным героем матча стал российский голкипер Матвей Сафонов, отразивший четыре послематчевых пенальти.