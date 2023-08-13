Ладе Дэнс врачам пришлось сделать повторную операцию на лице

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на концертного директора исполнительницы Сергея Пудовкина, состояние артистки в настоящее время стабильное и «требует абсолютной мимической тишины».

Ранее Пудовкин сообщал, что на реабилитацию Ладе Дэнс, пострадавшей несколько дней назад в ДТП с несколькими автомобилями в Московской области, необходимо в лучшем случае минимум две недели.

«Будет длительный, сложный, болезненный реабилитационный период. Разработана специальная программа для реабилитации Лады: тренажер, специальный комплекс упражнений... Все это будет позднее. Сейчас нужно стабилизировать состояние», - сказал он.

Пудовкин подчеркнул, что давно знает Ладу Дэнс и уверен, что «она все сможет и все будет хорошо». В беседе с журналистами он охарактеризовал певицу энергичным, сильным и необыкновенно волевым человеком.