Полностью русский гол помог «Коламбусу» победить в матче НХЛ

В единственном матче дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 6:3.

Одну из шайб забросил российский защитник Иван Проворов. Причем ассистировали ему также россияне — нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко.

Российские хоккеисты играют важнейшую роль в «Коламбусе». Марченко и Воронков на данный момент являются лучшими бомбардирами команды, набрав по 10 (5+5) очков. У Проворова и нападающего Егора Чинахова по 4 (2+2) очка.

«Коламбус» одержал третью победу кряду, что позволило ему попасть в зону плей- офф. «Блю Джекетс» занимают седьмое место в Восточной конференции с 12 очками в 10 матчах.

Ранее известный инсайдер НХЛ Франк Серавалли назвал клуб, в который может перейти нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.