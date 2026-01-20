Ларионов после поражения раскритиковал стиль игры соперника

Он отметил, что СКА — команда, которая хочет, может и должна дорожить шайбой, играть в комбинационный хоккей. Но такая игра чревата потерями, которые приводят к пропущенным голам. Ларионов считает, что в отдельных ситуациях можно сыграть проще и надежнее.

«Мы пытаемся это донести до ребят. Упростить игру, не уходя от нашего стиля. При всем уважении к Минску — у них хорошая команда, но все просто: длинный пас, подставление, побежали. Мы так тоже можем играть, но придерживаемся другого хоккея», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Ларионов возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона. Команда занимает седьмое место в Западной конференции с 53 очками после 45 матчей. Минское «Динамо» располагается на второй строчке — 63 (46).

Ранее стало известно, что российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил матч с «Вашингтон Кэпиталз» из-за того, что попал в автомобильную аварию.