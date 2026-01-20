Российский хоккеист «Колорадо» попал в автомобильную аварию по дороге на игру

Российский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин по дороге на игру попал в автомобильную аварию, сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.

Он рассказал, что хоккеист получил незначительные повреждения мягких тканей и по этой причине не был заявлен на игру. Впрочем, врачи еще проведут более тщательное обследование.

В ночь на 20 января «Колорадо» принимало «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным. «Эвеланш» одержали уверенную победу и без Ничушкина — 5:2. Российский капитан «Вашингтона» отметился голевой передачей, а главным героем матча стал лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон, записавший на свой счет 2+1. Он возглавляет список бомбардиров лиги, выбив уже 85 (38+47) очков.

Валерий Ничушкин набрал 27 (11+16) баллов в 38 играх.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин отказался присоединиться к акции в поддержку ЛГБТ*

* движение признано экстремистским и запрещено в России