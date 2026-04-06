Ларионов ушел от ответа на вопрос о своем будущем в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в воскресенье, 5 апреля, посетил матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1), где корреспондент «СЭ» задал ему вопрос о будущем в петербургском клубе.

«Мы сейчас говорим о футболе, не о хоккее», — уклонился от ответа Ларионов.

65-летний тренер возглавил СКА перед началом нынешнего сезона. Команда заняла пятое место в Западной конференции КХЛ, а в первом раунде Кубка Гагарина уступила СКА в серии 1-4.

Сообщалось, что в случае невыхода петербуржцев во второй раунд плей-офф Ларионов будет переведен на административную работу в клубе, а место главного тренера займет его помощник Леонид Тамбиев.

