Ларионов в третий раз за месяц проиграл своей бывшей команде

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своей площадке уступил нижегородскому «Торпедо» (2:3 ОТ).

Команды встречались в третий раз менее чем за месяц. 8 сентября нижегородцы также в овертайме победили на своей площадке — 3:2, а 29 сентября в гостях были еще убедительнее — 5:2.

Таким образом, бывшая команда Игоря Ларионова в третий раз обыграла его нынешний коллектив. Главный тренер СКА посетовал, что команде не хватает опытных игроков в обороне, и ситуация должна измениться, когда восстановятся после травм Никита Зайцев и Андрей Педан.

Отчетный матч складывался успешно для СКА. Петербуржцы повели со счетом 2:0 после шайб Игоря Ларионова-младшего и Бреннана Менелла во втором периоде. Но в третьем игровом отрезке Егор Виноградов и Василий Атанасов сравняли счет, а в овертайме Роберт Нарделла принес «Торпедо» победу.

«Торпедо» занимает второе место в Западной конференции (17 очков после 11 игр), СКА располагается на пятой строчке (12 баллов в 10 матчах).

