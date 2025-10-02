В КХЛ случилась драка вратарей

В матче КХЛ «Авангард» — «Адмирал» произошло уникальное событие для российского хоккея: подрались два вратаря.

К концу второго периода хозяева повели в пять шайб (матч завершился со счетом 6:1), но ровное течение игры было прервано Андреем Мишуковым из «Авангарда» и словаком Адамом Гуской из «Адмирала».

Голкиперы подъехали к центру площадки, сбросили шлемы и краги и около минуты обменивались ударами. Справедливым итогам боксерского поединка стала ничья: оба игрока получили по пять минут штрафа.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не одобрил драку, назвав ее «североамериканским шоу». Не в восторге был и канадский наставник «Авангарда» Ги Буше. Оба специалиста переживали, что во время драки голкиперы могут получить травмы, а заменить их будет сложно.

Зато сами фигуранты поединка были довольны собой.

«Сегодня была эмоциональная игра. Нервы были на пределе. Мы вызвали друг друга в центр площадки. Дальше вы все видели сами — получился неплохой бой. После матча мы пожали друг другу руки. Никаких претензий нет», — сказал Адам Гуска.

