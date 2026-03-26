Ларионова могут уволить из СКА в случае вылета команды в первом раунде плей-офф

Журналист «Спорт-Экспресса» и инсайдер Алексей Шевченко сообщил, что СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера в случае вылета петербуржцев в первом раунде плей-офф.

СКА уступает ЦСКА в серии со счетом 0-2 после двух матчей в Москве. Следующие два матча серии до четырех побед пройдут в Санкт-Петербурге.

«Не секрет, что от результатов первого раунда зависит будущее Ларионова. Уже поговаривают, что он может перейти на административную работу в клубе. То есть будет просто получать зарплату и ничего не делать, а главным станет Леонид Тамбиев», — сказал Шевченко.

Игорь Ларионов был назначен главным тренером СКА перед началом нынешнего сезона. Петербуржцы заняли пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

