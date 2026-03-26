Тренер ЦСКА Никитин одержал 500-ю победу в КХЛ

Во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ в принципиальном армейском противостоянии ЦСКА обыграл СКА со счетом 4:2. Для главного тренера москвичей Игоря Никитина эта победа стала 500-й в лиге.

ЦСКА пропустил шайбу на второй минуте, но затем забросил четыре подряд. В первом матче команда Никитина также победила (3:2 ОТ) и теперь ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут в Санкт-Петербурге, и поражение хотя бы в одном из них поставит команду Игоря Ларионова на грань вылета.

«Парни правильно сегодня реагировали на ситуации. Готовимся, понимаем, что все только начинается», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

53-летний Игорь Никитин дважды выигрывал Кубок Гагарина — с ЦСКА в 2019 году и с «Локомотивом» в 2025-м.

