Лариса Долина вернула право собственности на свою квартиру

В Хамовническом суде Москвы удовлетворили иск, поданный народной артисткой России Ларисой Долиной, признав недействительной продажу ее жилья, об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

Согласно решению, вынесенному Хамовническим районным судом 28 марта 2025 года, требования Ларисы Долиной к Полине Лурье относительно оспаривания сделки купли-продажи квартиры были удовлетворены.

В результате право собственности Полины Лурье на данную недвижимость было аннулировано и возвращено Ларисе Долиной. Суд также отклонил встречный иск Полины Лурье о выселении, как указано в судебных материалах.

Изначальный иск Долиной о признании сделки недействительной и ответный иск Полины Лурье были объединены в одно судебное разбирательство, которое проходило за закрытыми дверями и продолжалось около полугода.

На протяжении всего процесса представители обеих сторон воздерживались от комментариев для прессы, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности.

Летом 2024 года артистка заявила, что стала жертвой обмана и на ее квартиру, вовлеченную в аферу, был наложен арест. В исковом заявлении певица утверждала, что согласилась на сделку, находясь под влиянием заблуждения, вызванного действиями третьих лиц.

Ранее сообщалось, что экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» в момент продажи квартиры.