Экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» в момент продажи квартиры

Певица Лариса Долина была в психически неустойчивом состоянии в момент продажи своей квартиры в центре Москвы. Такой вывод был сделан по итогу экспертизы в рамках уголовного дела, об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В рамках уголовного дела прошло обследование психического состояния артистки. Оно показало, что на момент продажи Долина была в неустойчивом положении, много плакала, тревожилась и так далее. Ее моральное состояние не позволяло ей понять, что именно она делает. Хотя в это же время Долина провела несколько выступлений, в том числе в Кремле.

Авторы сообщения допустили, что эта экспертиза вряд ли повлияет на вердикт суда. Полина Лурье купила у Долиной квартиру и честно отдала за нее деньги.

«Даже если сделку признают недействительной, певица все равно должна вернуть Лурье 112 млн. Несмотря на то что деньги у мошенников», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Юлии Началовой Вера отказалась обучаться у Долиной. Об этом сообщила сама певица. Девушка отказалась от такой перспективы даже несмотря на то, что солистка приходится ей крестной