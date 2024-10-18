Латвия запретила въезд дизайнеру Лебедеву и комику Пономаренко

Латвия ввела запрет на въезд в страну для дизайнера и блогера Артемия Лебедева, а также комика Валерия Пономаренко. Об этом решении сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсетях.

Она отметила, что россиянам запрещен въезд на неопределенный срок.

Лебедев является основателем одноименной студии дизайна, созданной в 1995 году в Москве. Студия реализовала более 5 тыс. проектов для крупных брендов, включая «Московский метрополитен», «Билайна» и Альфа-банка.

Пономаренко известен своим участием в различных развлекательных программах, которые в том числе транслируются по российскому ТВ.

По информации агентства Delfi, в ноябре в латвийских городах Резекне и Даугавпилс были запланированы концерты Пономаренко. Теперь из-за ограничений комик не сможет их организовать.

Ранее Латвия запретила въезд порядка 150 российским гражданам, включая известных артистов и певцов.

Также сообщалось, что русская семья сбежала из Латвии в Белоруссию ради безопасности 10 детей.