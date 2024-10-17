Русская семья сбежала из Латвии в Белоруссию ради безопасности 10 детей

Глава семейства Морозовых объяснил, почему он и его близкие не могли больше жить в Прибалтике. Как пишет KP.RU , переезд пар и 10 детей не выглядел как бегство из Латвии, но фактически им и был из-за ряда причин.

Как оказалось, семью с десятью детьми не особо жаловали в Латвии из-за русских корней и речи. Шестеро наследников обучались в прибалтийских школах, где также им доставалось за русский язык. Кроме того, латышские власти угрожали отобрать детей, так как родители не обучили ораву латышскому. Это лишь две причины, побудившие пару обратиться к Путину и Лукашенко.

Россию Морозовы попросили о приюте, так как страна является их исторической родиной. Властей Белоруссии семья молила о помощи с пересечением границы Латвии. В видеообращении переселенцы сказали прямо, что не обладают нужными финансами.

Две союзных страны охотно согласились помочь семье: Лукашенко распорядился встретить всех на границе и разместить в гостинице. Далее Морозовых ждет путь в Россию, где они смогут в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание, а затем и гражданство РФ. Глава семейства ждет, когда его родные смогут говорить на родном языке и не подвергаться за это давлению и нападкам.

Ранее сообщалось, что Западным странам предрекли новую волну беженцев из Украины.