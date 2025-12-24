Латвия запретила въезд в страну российским саночникам для участия в Кубке мира

Таким образом, российские спортсмены не смогут принять участие в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет 3–4 января в Сигулде. Браже не назвала имена конкретных спортсменов, которым закрыла въезд в страну.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала это решение беспрецедентным нарушением прав российских спортсменов и вместе с тем ожидаемым.

«Не знаю, МОК или кто должен надавить на них, менять свои уставы и говорить о том, что если они не могут предоставить всем спортсменам одинаковый доступ на соревнования, то тогда не нужно организовывать эти соревнования», — сказала Журова «Матч ТВ».

