Лазарев прокомментировал инцидент с Киркоровым на шоу «Ну-ка, все вместе!»

В эфире финала «Ну-ка, все вместе!» между Сергеем Лазаревым Филиппом Киркоровым вспыхнул конфликт из-за одной из конкурсанток.

17-летняя исполнительница Элен Бадалян настолько впечатлила своими вокальными данными Лазарева, что он накричал на сидевшего рядом Киркорова и нажал за него на кнопку.

Такая напористость коллеги возмутила поп-короля. Он сказал, что на него выступление конкурсантки не произвело впечатления, так как она «проорала всю песню». После этого он покинул студию.

Позже в своем блоге Сергей Лазарев поспешил прояснить ситуацию. Он отметил, что с Филиппом они дружат уже 22 года, за это время их дружба прошла многое.

«Мы уже давно это обсудили и оставили в прошлом», — разоткровенничался Лазарев.

Похоже, конфликт между звездами, действительно, исчерпан. Лазарев был в числе приглашенных на презентации нового клипа Киркорова в кинотеатре «Художественный» в Москве. Певцы вместе позировали фотографам, и никто из них не показывал обиды.

Ранее Киркоров рассказал о своем душевном состоянии после развода с Пугачевой.