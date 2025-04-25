Леди Гага порадовала фаната из России подарком за исполнение хита на фортепиано

Звезда мировой музыки Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) проявила щедрость и внимание к своему поклоннику из России, отправив ему подарок, пишет издание КЛЕО.

Отмечается, что певица заметила жителя Москвы после того, как тот исполнил ее хит на фортепиано. Уже прославившийся в социальных сетях россиянин выложил видео со своей игрой на музыкальном инструменте и набрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Леди Гага сделала репост его видео и решила отблагодарить за искреннюю интерпретацию своей музыки. В качестве подарка она отправила поклоннику лимитированное издание своего последнего альбома на виниле с личным автографом.

Поклонник был в восторге, получив посылку из США, и поделился своей радостью в социальных сетях. Он отметил, что внимание Гаги к деталям и ее искреннее отношение к поклонникам действительно вдохновляют и трогают.

«Ее команда написала мне в директ о том, что она хочет передать мне специальный подарок. И они передали мне ее последний альбом, винил последнего альбома с ее автографом», — написал молодой человек.

Певица уже проявляла интерес к российской культуре, делясь фрагментами выступлений из шоу «Маска» на НТВ в своем TikTok.

Ранее сообщалось, что группа из Уфы Ay Yola обогнала по популярности Леди Гагу в мировых чартах.