Ледовое побоище: после сирены подмосковные хоккеисты в Саратове устроили массовый мордобой

По информации от SHOT, сегодня вечером в конце матча молодежной лиги НМХЛ между саратовским «Кристаллом» и командой из Подмосковья «Гранит» произошла массовая драка.

Сначала в драку вступили спортсмены, которые находились на льду, а затем к ним присоединились все остальные, кто наблюдал за происходящим со скамеек запасных.

Болельщики не остались безучастными: несколько человек попытались атаковать игроков команды гостей, бросая в них бутылки. Канал публикует видео произошедшей потасовки.

Теперь же, сообщается, что участников инцидента ожидают как минимум дисциплинарные меры, а по некоторым данным, дело может дойти до обращения в правоохранительные органы. За потасовку обе команды получили суммарно 200 штрафных минут, а матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев поля.

Ранее защитник «Юты» назвал Овечкина «неубиваемым человеком».