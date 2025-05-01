Ледовое побоище: после сирены подмосковные хоккеисты в Саратове устроили массовый мордобой
SHOT: после финальной сирены хоккеисты в Саратове устроили ледовое побоище
Фото: [pxhere.com]
По информации от SHOT, сегодня вечером в конце матча молодежной лиги НМХЛ между саратовским «Кристаллом» и командой из Подмосковья «Гранит» произошла массовая драка.
Сначала в драку вступили спортсмены, которые находились на льду, а затем к ним присоединились все остальные, кто наблюдал за происходящим со скамеек запасных.
Болельщики не остались безучастными: несколько человек попытались атаковать игроков команды гостей, бросая в них бутылки. Канал публикует видео произошедшей потасовки.
Теперь же, сообщается, что участников инцидента ожидают как минимум дисциплинарные меры, а по некоторым данным, дело может дойти до обращения в правоохранительные органы. За потасовку обе команды получили суммарно 200 штрафных минут, а матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев поля.
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