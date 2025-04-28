Защитник «Юты» назвал Овечкина «неубиваемым человеком»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Михаил Сергачев, выступающий за «Юту», в разговоре с ТАСС высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

Сергачев отметил, что рекорд Овечкина значим не только России, но и для всего мирового хоккея. Защитник считает капитана «Кэпиталз» уникальным игроком.

«Саша — показатель такого неубиваемого человека, который в любой момент может изменить ход игры либо своим голом, либо силовым приемом. Таких игроков не было и, наверное, не будет», — заявил Сергачев.

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ и довел его до 897 шайб.

«Вашингтон» вышел в плей-офф НХЛ и в серии первого круга против «Монреаль Канадиенс» лидирует со счетом 3-1.