Ледовые спектакли Ильи Авербуха и Татьяны Навки в Подмосковье расширят географию

Предстоящей зимой ледовые спектакли от олимпийских чемпионов Ильи Авербуха и Татьяны Навки расширят географию и впервые будут проходить также в Талдоме, Луховицах, Звездном Городке. Об этом рассказал министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов. Тема обсуждалась на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами муниципалитетов.

В общей сложности этой зимой чемпионы представят в Подмосковье 39 постановок: 18 — в декабре и 21 — в январе.

Также Василий Кузнецов рассказал о программе, запланированной на зимний сезон в парках. С 1 декабря по 14 января здесь пройдет 10 областных мероприятий. Например, на 1 декабря запланировано открытие зимнего сезона, на 23 декабря — ретропраздник «12 месяцев». Уже 24 декабря пройдет программа «Новогодняя экология», 31 декабря — «Новый год под шубой», а 7 января состоятся рождественские ярмарки.

Кроме того, парки готовят собственные мероприятия — как ежегодные, так и новые. В парке семейного отдыха в Дубне 23 декабря пройдет традиционный «Парад Дедов Морозов», а 3 февраля в парке «Сестрорецкий» в Клину состоится фестиваль чайных традиций «Самоварное настроение». Среди новинок — фестиваль санок в парке культуры и отдыха в Ивантеевке, который намечен на 26 января, и северный фестиваль «Зов холода», запланированный в талдомском парке «Солнечный берег» на 17 февраля.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.