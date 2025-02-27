Ледовый дворец Плющенко и Рудковской решили построить за пределами России

Фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская буду партнерами певца и бизнесмена Эмина Агаларова в проекте по строительству ледового дворца. Здание возведут вне России, пишет РИА Недвижимость.

Ледовый дворец на шесть-семь тысяч квадратных метров разместят в Азербайджане, на родине Эмина Агаларова. Очередной бизнес-проект появится в городе-курорте Sea Breeze в Баку. По плану, в здание хотя организовать пространство, которое сможет сочетать в себе и фигурное катание, и хоккей. Объектов спортивного назначения планируется несколько.

Как стало известно, партнерами артиста по проекту станут звезда спорта Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская. Они смогут также в дальнейшем заниматься организацией мероприятий, в том числе и концертов.

«Мы активно ведем диалог с Яной Рудковской и Евгением Плющенко и уже даже занимаемся проектированием ледовой арены, чтобы на территории Sea Breeze развивать фигурное катание и хоккей», — сказал Агаларов журналистам.

Строительство запланировали в 2025 году. На возведение может уйти до двух лет.

Ранее сообщалось, что почти сто тысяч человек посмотрели ледовые шоу от знаменитых фигуристов в Московской области.