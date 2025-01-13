Почти 100 тыс. человек посмотрели ледовые шоу от знаменитых фигуристов в Подмосковье

Ледовые представления в постановке знаменитых фигуристов, чемпионов и призеров мира и Европы, участников и победителей олимпиад Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко, которые прошли в Подмосковье в декабре и январе, увидели более 92,5 тыс. зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что всего за этот период в регионе прошли 29 показов. Так, жители и гости Подмосковья смогли увидеть 15 спектаклей «Новогодний самовар» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева, 10 представлений «Чемпионы» от Ильи Авербуха и по два спектакля «Двенадцать месяцев» Ирины Слуцкой и «Сказки» Евгения Плющенко.

Наибольшее число посетителей собрал показ «Новогоднего самовара» в Истре — 6,5 тыс. зрителей. Мероприятия прошли в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.