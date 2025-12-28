Ледовый дворец «Витязь» в Подольске собрал около 4 000 детей и родителей на новогодний праздник

В преддверии Нового года Ледовый дворец «Витязь» в Подольске стал площадкой для масштабного праздника для детей. 26 декабря на его арене собралось около 4 000 ребят и их родителей, включая детей защитников Отечества и ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщили в пресс-службе городского округа.

Главным событием вечера стало ледовое шоу от артистов театра «Волшебный лёд». Они представили яркий мюзикл «Снежная королева», поставленный по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Спектакль, напомнивший о вечной победе добра над злом и силе искреннего сердца, подарил зрителям волшебное новогоднее настроение.

Праздничная атмосфера царила и в фойе дворца задолго до начала представления. Гостей встречали сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка. Организаторы подготовили для всех угощения: волонтёры раздавали хот-доги, попкорн и кукурузные палочки. Кроме того, каждый юный гость получил сладкий подарок.

«Новый год — это не просто дата в календаре. Это волшебный момент, когда семьи объединяются, сердца согреваются, а вера в лучшее оживает с новой силой. Рад, что в преддверии этого праздника удалось подарить сказку нашим детям», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

