В Подольске Новогодний турнир по спортивной гимнастике собрал более 40 участников

В подмосковном Подольске завершился традиционный новогодний турнир по спортивной гимнастике среди юношей, собравший более 40 молодых спортсменов. Соревнования, прошедшие в стенах спортивной школы олимпийского резерва «Лидер», дали участникам шанс продемонстрировать мастерство и выполнить нормативы на спортивные разряды, вплоть до кандидата в мастера спорта, сообщили в пресс-службе городского округа.

Юные гимнасты удивляли судей и зрителей сложнейшими элементами: на вольных упражнениях они выполняли двойные сальто вперед и назад, винты, а на перекладине — эффектные перелеты, каскады и двойные сальто с винтом на соскоках.

«Занимаюсь гимнастикой шесть лет. Сегодня выступил очень хорошо по второму взрослому разряду. Доволен, что занял 1 место. У меня была сложная программа, на вольных упражнениях показал винт, сальто, шпагат, спичак, равновесие, рандат, фляк и два винта назад», — поделился впечатлениями 12-летний подольчанин Георгий Буянов, ставший победителем во втором спортивном разряде.

Итоги турнира подвели по нескольким возрастным категориям и уровням сложности. Победителями в своих разрядах стали Артем Звягинцев (3-й разряд, 2015–2016 гг. р.), Георгий Буянов (2-й разряд), Макар Ерохин (1-й разряд) и Кирилл Иванников, выполнивший программу КМС. Все участники получили медали, грамоты и сладкие новогодние подарки.

