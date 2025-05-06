Легенда «Барселоны» Дани Алвес может возобновить карьеру в России

Знаменитый экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может возобновить карьеру в России. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», с 41-летним футболистом ведет переговоры один из ведущих клубов Медиалиги.

Глава лиги Николай Осипов подтвердил, что один из клубов ведет переговоры со звездой мирового масштаба, но не стал уточнять, что речь идет конкретно об Алвесе. Руководство лиги считает, что привлечение игрока такого масштаба существенно повысит интерес к медийному футболу в России.

Дани Алвес является одним из самых титулованных игроков за всю историю мирового футбола. Большую часть карьеры он провел за «Барселону», выступал также за «Севилью», ПСЖ и «Ювентус».

В 2023 году футболист был арестован по подозрению в сексуальном насилии, а в феврале 2024 года приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы. Однако уже через месяц Высший суд Каталонии отменил приговор.