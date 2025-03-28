Суд отменил приговор знаменитому бразильцу Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии
Высший суд Каталонии удовлетворил апелляцию Дани Алвеса
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Высший суд Каталонии удовлетворил апелляцию знаменитого бразильского футболиста Дани Алвеса, ранее приговоренного к четырем с половиной годам по делу о сексуальном насилии.
Футболист провел в заключении 14 месяцев, а затем был отпущен под залог в 1 млн евро.
Коллегия судей единогласно отменила решение первой инстанции, указав на отсутствие доказательств.
Инцидент с участием Дани Алвеса произошел в декабре 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. Обвиняемая утверждала, что футболист вступил с ней в половую связь без ее согласия.
41-летний Дани Алвес — один из самых титулованных футболистов в мировом футболе. Он играл за «Барселону», «Ювентус» и ПСЖ. Всего в его коллекции насчитываются рекордные 43 титула.
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