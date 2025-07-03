Легенда «Баварии» раскритиковал рекордные трансферы в современном футболе

В качества примера Мюллер привел рекордный трансфер бразильца Неймара, за которого в 2017 году ПСЖ заплатил «Барселоне» €222 млн.

«150 миллионов евро — это невероятная сумма. Это просто число, которое находится между клубами. Кто может представить, что это за деньги? За такую сумму вы не купите Неймара, но сможете посадить множество деревьев», — сказал Мюллер.

35-летний Томас Мюллер всю профессиональную карьеру провел в одном клубе — мюнхенской «Баварии». Он провел около 800 матчей за «Баварию». В конце прошлого сезона мюнхенский клуб объявил, что не будет подписывать новый контракт с Мюллером. Таким образом, клубный чемпионат мира в США станет для футболиста последним в составе «Баварии».

Ранее на клубном чемпионате мира определились все участники четвертьфиналов. «Бавария» на этой стадии турнира сыграет с французским ПСЖ.