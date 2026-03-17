Легенда сборной Никарагуа высказался о предстоящем матче с Россией

Атакующий полузащитник сборной Никарагуа и клуба «Реал Эстели» Хуан Баррера в разговоре с «Чемпионатом» высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Россией.

Игра Россия — Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. Сборные впервые сыграют друг против друга.

«Предстоящий матч очень важен для нас. В сборной Никарагуа много молодых ребят, жаждущих идти вперед в своем развитии. Мы искренне любим играть в футбол и надеемся хорошо выполнить свою работу и добиться достойного результата», — сказал Баррера.

36-летний Хуан Баррера является капитаном сборной и лучшим бомбардиром в ее истории: в 104 матчах за Никарагуа футболист забил 26 мячей.

Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА. Большинство игроков команды выступают за местные клубы. В квалификации к чемпионату мира сборная Никарагуа заняла последнее место в группе 3 зоны КОНКАКАФ, пропустив вперед команды Гаити, Гондураса и Коста-Рики.

