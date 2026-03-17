Сборная Испании определилась, с кем сыграет вместо Аргентины

Сборная Испании по футболу проведет товарищеский матч с командой Сербии 27 марта. Для испанцев эта игра станет заменой сорвавшегося поединка с Аргентиной в рамках Финалиссимы.

Финалиссима, трофейный матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки, должен был состояться 27 марта в Катаре. Однако он был отменен из-за событий на Ближнем Востоке.

Матч с Сербией пройдет в Вильярреале на стадионе «Керамика». После Финалиссимы испанцы планировали провести 30 марта товарищеский матч со сборной Египта в Катаре. Однако была отменена и эта игра. Пока неизвестно, будут ли испанцы проводить второй контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что все ведущие игроки Испании и Аргентины, включая Лионеля Месси, готовы были сыграть в Финалиссиме. УЕФА и КОМНЕМБОЛ рассматривали несколько вариантов для спасения матча. Однако матч в Испании не устроил команду Аргентины, а предложение аргентинцев сыграть после чемпионата мира было отвергнуто испанцами.