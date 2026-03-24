Легенда ЦСКА объявил о завершении карьеры

Один из лучших легионеров в истории российского футбола экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры. 41-летний футболист записал в соцсетях видео, где рассказал болельщикам о своем решении.

ЦСКА стал главным клубом в карьере бразильца. Вагнер Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а потом еще возвращался в 2013 году. За все время выступления нападающий провел за ЦСКА 259 матчей, в которых забил 124 мяча и отдал 53 передачи. С ЦСКА Вагнер Лав трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка, а также выиграл Кубок УЕФА.

Вагнер Лав забивал за все 14 клубов, за которые когда-либо выступал. После ЦСКА неутомимого бразильца заносило во французский «Монако», в Турцию, Казахстан, Китай и Данию. Последним клубом в его карьере стал бразильский «Ретро», за который ветеран успел забить пять мячей в 24 матчах. Также Вагнер Лав провел 20 игр за сборную Бразилии, отметившись четырьмя голами.

