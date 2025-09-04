Легендарного танцора Татьяны Булановой уволили: Дмитрий Берегуля покинул коллектив

Дмитрий Берегуля, ставший интернет-мемом как самый яркий танцор Татьяны Булановой, покинул коллектив певицы. Он не выйдет на сцену в предстоящем туре по Дальнему Востоку и Сибири, а руководство называет его уход сложной ситуацией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Легендарный участник подтанцовки Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля, прославившийся на весь интернет своим уникальным стилем танца, больше не работает с певицей. По информации концертного директора, никто никого не увольнял, однако сам танцор утверждает обратное, намекая на вынужденный характер своего ухода.

Берегуля не появился на сцене во время выступления Булановой на «Новой волне» и не примет участия в осеннем гастрольном туре. В коллективе остались только два танцора — Максим и Алена. Сам артист надеется, что сможет иногда возвращаться для совместных выступлений, но пока его будущее с коллективом не определено.

Известность к Берегуле пришла после того, как видео его работы стало вирусным мемом. Зрители отмечали, что движения танцоров шли вразрез с ритмом музыки, что создавало комичный эффект и породило шутки о найме людей прямо с улицы.

