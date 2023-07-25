Легендарные футболисты устроят праздник в подмосковном Можайске

В старинном Можайске пройдет очередная встреча со сборной звездных футболистов в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор».

По сообщению пресс-службы регионального Минспорта, в субботу на поле школьного стадиона «Гармония» перед зрителями предстанут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хлестов и другие знаменитости. Под руководством заслуженного тренера России Валерия Гладилина они проведут открытые уроки для учеников можайской спортшколы и всех желающих. После окончания мастер-классов состоится матч «Команды легенд» с городской сборной любителей.

События на поле прокомментирует дуэт Виктор Гусев – Олег Жолобов.

Самые активные болельщики получат лотерейные билеты и возможность стать обладателями специальных призов. Вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что подмосковные журналисты выступили на международном шахматном форуме.