Подмосковные журналисты выступили на международном шахматном форуме

В столичном Дворце гимнастики Ирины Винер состоялся Международный шахматный форум «Мoscow Open-2023». В специальном турнире для работников СМИ сыграли и представители подмосковных масс-медиа.

Как сообщает, пресс-служба регионального Минспорта, лучшими шахматистами Московской области стали Дмитрий Бабкин, Игорь Кравченков и Евгения Зеленая. Приятным бонусом к призам стал сеанс одновременной игры с гроссмейстером, президентом Федерации шахмат Московской области Сергеем Карякиным.

После турнира было объявлено о подписании соглашения о партнерстве между областной федерацией по виду спорта и Группой «Самолет». По словам Сергея Карякина, в планах организации открытие новых шахматных школ.

Ранее сообщалось, что подмосковные подрядчики продолжают восстанавливать объекты ДНР.