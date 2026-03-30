Легендарные клубы из Луганска и Донецка дебютировали в российском чемпионате

Легендарные футбольные клубы луганская «Заря» и донецкий «Шахтер» провели первые матчи в чемпионате России.

Команды из ЛНР и ДНР начали выступления в группе 1 Второй лиги «Б». «Заря» провела свой матч против «Севастополя» в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области и уступила со счетом 1:4.

Проиграл стартовый матч и «Шахтер» — и также крымской команде. Горняки проиграла «Кызылташу» со счетом 0:1. Матч прошел в Таганроге.

«Ничего, будем набирать кондиции, будем сыгрываться и будем играть лучше», — сказал капитан «Шахтера» Алексей Мишин.

Главный редактор издания «За Футбол!» Олег Антипов в комментарии Донецкому агентству новостей назвал дебют «Шахтера» в российском чемпионате историческим событием, которое даст мощный толчок для развития спорта во всем Донбассе.

Ранее футболист ЦСКА Матвей Кисляк признался, что в юношестве успел поймать звездную болезнь, но избавился от нее после перехода в основную команду.