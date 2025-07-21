Легендарный английский футболист Пол Гаскойн госпитализирован после потери сознания

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн доставлен в больницу, после того как его нашли в собственном доме без сознания, сообщило издание The Sun.

57-летнего Гаскойна поместили в палату интенсивной терапии. В настоящий момент угрозы его жизни нет, но бывший футболист останется под наблюдением врачей.

Гаскойн был одним из самых талантливых и самых скандальных игроков своего поколения. Он выступал за «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон», итальянский «Лацио» и шотландский «Рейнджерс». Карьера футболиста сопровождалась многочисленными скандалами. Гаскойн боролся с психологическими проблемами, алкоголизмом, наркотической и игровой зависимостью.

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