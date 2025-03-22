Легендарный боксер Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет

Джордж Форман, знаменитый боксер, ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает информационный портал TMZ со ссылкой на заявление родных почившего.

В 1968 году на летних Олимпийских играх в Мехико Форман заявил о себе в мире спорта, став обладателем золотой медали.

В 1994 году, когда Форману было 45 лет, он стал чемпионом мира по версиям WBA и IBF. Это сделало его самым возрастным чемпионом в истории бокса. Его рекорд до сих пор не побит.

После завершения спортивной карьеры Форман стал пастором в церкви.

«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушел из жизни 21 марта 2025 года в окружении близких», — заявили родственники боксера.

2 марта на 50-м году ушел из жизни бывший депутат Государственной думы РФ от Дагестана российский борец вольного стиля и чемпион Олимпийских игр Бувайсар Сайтиев.

Как ранее сообщила Baza, Бувайсар Сайтиев мог выпасть из окна. Его нашли 2 марта у собственного дома на улице Минской в Москве в тяжелом состоянии. Вскоре он скончался в больнице.