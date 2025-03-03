Появились новые детали смерти олимпийского чемпиона Сайтиева

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев мог выпасть из окна, сообщила Baza.

В воскресенье, 2 марта, у дома на улице Минской в Москве экс-спортсмена в тяжелом состоянии обнаружил сотрудник коммунальной службы. Дворник положил Сайтиева на доски, после чего поспешил к консьержу, чтобы вызвать скорую помощь.

У Сайтиева не нашли видимых травм или следов крови, поэтому в первые минуты было неясно, что произошло.

Другая версия заключается в том, что Сайтиеву стало плохо во дворе дома. Врачи скорой отвезли его в одну из московских больниц c подозрением на отравление. Позже он скончался. Предварительной причиной смерти спортсмена является остановка сердца.

Как уточнил источник, брат легендарного спортсмена сообщил, что Сайтиев мог случайно выпасть из окна своей квартиры на третьем этаже, занимаясь домашними делами. Сейчас эту версию проверяет следствие.

Как сообщил ТАСС, церемония прощания Сайтиева пройдет в Новолакском районе Дагестана, где он и будет похоронен.

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