Легендарный клуб «Тосно» возвращается в профессиональный футбол

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области сообщил о решении вновь выступать на профессиональном уровне — во Второй лиге Б.

В сообщении пресс-службы говорится, что решение было единогласно принято на общем собрании руководства клуба.

Клуб «Тосно» был основан в 2013 году, и уже за четыре года проделал путь до Российской премьер-лиги. В сезоне 2017/18 ФК «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России, но в чемпионате занял 15-е место, покинул высший дивизион и из-за отсутствия финансов был расформирован как профессиональный клуб. Позже гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что на момент закрытия долги клуба составляли около 400 млн руб.

