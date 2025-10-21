«Зенит» ищет подходы к полузащитнику «Локомотива» Баринову

«Зенит» серьезно нацелен подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что петербургский клуб рассматривает два варианта. Первый — уже зимой выкупить футболиста. Второй — подписать зимой предварительный контракт, а летом дождаться Баринова уже в качестве свободного агента.

На этом фоне «Локомотив» изменил стратегию по удержанию в клубе своего капитана. Если раньше обсуждался контракт с понижением зарплаты, то теперь железнодорожники готовы предоставить долгосрочное соглашение с сохранением существующего оклада.

29-летний Баринов всю свою карьеру провел в «Локомотиве». В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата и Кубка России в его активе два гола и пять результативных передач.

Ранее стало известно, что нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра около четырех недель будет заниматься по индивидуальной программе, восстанавливаясь после травмы.