Легендарный редактор покидает Vogue после почти 40 лет работы

Анна Винтур, ставшая живой легендой фэшн-индустрии, объявила о своем уходе с поста главного редактора американского Vogue после 37 лет работы. Это решение, подтвержденное изданием Business Of Fashion, ознаменует конец целой эпохи в мире глянца и высокой моды.

Анна Винтур, как сообщают СМИ, больше не будет главным редактором Vogue, но при этом не покинет издательский дом Condé Nast. Она продолжит работу в качестве глобального редакционного директора глянца, сохранив контроль над американской версией журнала и восемью международными изданиями. Это позволить постепенно передавать опыт и разные операционные вопросы новому поколению редакторов.

В подразделении медиакомпании Condé Nast уже ищут преемника креативного редактора. Претендентами называют Эдварда Эннинфула из British Vogue и Маргарет Чжан из китайской версии издания.

Примечательно, что уход Винтур совпадает с кризисом печатных СМИ — за последний год тиражи Vogue упали на 15%. Новому главреду предстоит не только сохранить статус издания, но и найти его место в цифровую эпоху.

Анна Винтур за десятилетия работы добилась многих высот. Например, открыла миру Джона Гальяно и Марка Джейкобса, сделала streetwear частью высокой моды. Даже в 74 года она продолжает диктовать тренды своими образами. Также за почти 40 лет Винтур превратила Vogue в мощнейшую медиаимперию, увеличив доходы издания в 10 раз. Ее подход был новым для своего времени: именно она придумала сочетать на обложках супермоделей с голливудскими звездами, создав новый стандарт фэшн-журналистики. Также ее характер и стиль руководства вдохновил создателей культового фильма «Дьявол носит Prada».

Ранее сообщалось, что Трамп призвал уволить журналистку CNN Бертран.